Пока Горбунов на пару с Поляковой и MamaRika скептически комментируют исчезновения Олега Винника, поклонники отстаивают его своими силами. Чтобы утереть нос всем недоброжелателям, они показали благодарности от украинских военных.

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Как Олега Винника отметили в ВСУ

В одном из фан-аккаунтов Олега Винника опубликовали фото благодарностей, которые адресовали ему и его благотворительному фонду "Волчица" – "за предоставление материально-технической помощи" от Силы специальных операций ВСУ и "за весомый вклад в волонтерскую деятельность и оказание благотворительной помощи" от территориальной обороны Хмельницкого. Интересно, что имена командиров, подписывавших благодарности, и номера воинских частей предварительно зарисовали.

Админ страницы "Олег Винник. Поющий душой" язвительно обратился ко всем тем, кто думает, что за границей артист отсиживается и никак не помогает стране.

Так "не помогал" армии, что получил две благодарности от ВСУ. Умные все понимают, дуракам и доказывать не будем. Любим и гордимся. Молодец,

– говорится в фейсбук-посте.

Благодарности Олегу Виннику от ВСУ / Фото с фан-аккаунта певца

Напомним, еще в июле 2022 года адвокат Олега Винника комментировал, что он "не стал красоваться, а выбрал путь целенаправленной помощи" – открыл благотворительный фонд "Волчица" и занимается поиском, покупкой и доставкой машин для ВСУ. Артист якобы не говорит о волонтерстве, потому что "не желает пиариться во время беды".

Вместо этого муж Оксаны Билозир показывал, как на самом деле Винник помогает ВСУ из Германии. Роман Недзельский фотографировал боевую "волчицу" от певца и заявлял, что она отправляется на передовую. Позже он даже приезжал к нему в Берлин.