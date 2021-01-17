Оля Полякова вместе с мужем и дочками полетела на Мальдивы на время локдауна в Украине. Несмотря на многочисленную критику за отдых на элитном курорте певица часто делится эффектными кадрами с отдыха. Она показала фото со старшей дочкой Марией в одинаковых купальниках.

Даже несмотря на то, что на звезду свалился шквал критики из-за зимнего отпуска на Мальдивах после митинга под Кабмином, Оля Полякова продолжает демонстрировать роскошный отдых в инстаграм-профиле. На песчаном пляже она устроила съемку с 15-летней Машей. Перед камерой звездная мама и дочь предстали в одинаковых ярко-красных купальниках.

К теме "Плакала, что денег нет": Олю Полякову раскритиковали за элитный отдых на Мальдивах

Оля Полякова с дочкой на Мальдивах

Старшая дочь певицы Мария в свои 15 лет уже публичная личность. Она мечтает о сцене и модельной карьере, поэтому активно появляется в кадре с мамой. Девочка унаследовала роскошную фигуру Оли Поляковой, поэтому во время каждого отдыха у океана кичится формами в купальнике рядом со звездой.

Для очередной съемки, которая, по словам исполнительницы, не обошлась без стресса и скандала, они выбрали сплошные красные купальники на широких бретелях. Пляжные наряды невероятно подчеркнули тонкие талии знаменитой мамы и дочери. На фоне тропического леса они распустили волосы и выбрали самые выгодные позы, чтобы засветить длинные стройные ножки.

"Спасательницы Мальдив в действии", – написала Оля Полякова, ссылаясь на культовый американский сериал "Спасатели Малибу".



Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic

​

Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic

​

Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic

Семейные фото не оставили равнодушными ни фанов певицы, ни звездных коллег. Оля Цибульская, Соня Плакидюк и Анатолий Анатолич были в восторге от кадров с Мальдив и отметили потрясающую схожесть Маши с мамой. Однако бдительные поклонники заметили фотошоп на фотографиях и раскритиковали Полякову: