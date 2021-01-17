Спасательницы Мальдив: Оля Полякова очаровала фото со старшей дочкой – кадры в купальниках
Оля Полякова вместе с мужем и дочками полетела на Мальдивы на время локдауна в Украине. Несмотря на многочисленную критику за отдых на элитном курорте певица часто делится эффектными кадрами с отдыха. Она показала фото со старшей дочкой Марией в одинаковых купальниках.
Даже несмотря на то, что на звезду свалился шквал критики из-за зимнего отпуска на Мальдивах после митинга под Кабмином, Оля Полякова продолжает демонстрировать роскошный отдых в инстаграм-профиле. На песчаном пляже она устроила съемку с 15-летней Машей. Перед камерой звездная мама и дочь предстали в одинаковых ярко-красных купальниках.
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Оля Полякова с дочкой на Мальдивах
Старшая дочь певицы Мария в свои 15 лет уже публичная личность. Она мечтает о сцене и модельной карьере, поэтому активно появляется в кадре с мамой. Девочка унаследовала роскошную фигуру Оли Поляковой, поэтому во время каждого отдыха у океана кичится формами в купальнике рядом со звездой.
Для очередной съемки, которая, по словам исполнительницы, не обошлась без стресса и скандала, они выбрали сплошные красные купальники на широких бретелях. Пляжные наряды невероятно подчеркнули тонкие талии знаменитой мамы и дочери. На фоне тропического леса они распустили волосы и выбрали самые выгодные позы, чтобы засветить длинные стройные ножки.
"Спасательницы Мальдив в действии", – написала Оля Полякова, ссылаясь на культовый американский сериал "Спасатели Малибу".
Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic
Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic
Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic
Оля Полякова с дочкой на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic
Семейные фото не оставили равнодушными ни фанов певицы, ни звездных коллег. Оля Цибульская, Соня Плакидюк и Анатолий Анатолич были в восторге от кадров с Мальдив и отметили потрясающую схожесть Маши с мамой. Однако бдительные поклонники заметили фотошоп на фотографиях и раскритиковали Полякову:
- А фотки то обработаны;
- Плохо пользоваться корректором фигуры. Видны же места, где уменьшены талии, или сглажены бедра;
- Красивые же фигуры, не понимаю зачем такую талию неестественную делать и себе, и дочке;
- Видно фотошоп.
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