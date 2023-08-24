Актриса поделилась с поклонниками кадрами с праздничного дня семьи, проведенного вместе. Они все отправились на прогулку по киевскому парку "Наталка", который расположен на берегу Днепра.

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Наталка Денисенко показала, как отмечает День Независимости

На фото, которые актер опубликовала в своем инстаграмме, можно увидеть, что все члены семьи одели вышиванки.

Так, сама Наталка подобрала стильный образ с белой рубашкой, кроссовками и сумкой в тон. Также у нее было красивое украшение на шее и очки. Андрей Фединчик был одет в черную рубашку с белой вышивкой, джинсы и черные кроссовки. Свой аутфит актер завершил кепкой. Сын звездных супругов имел похожую одежду к той, которая была в отца. Юный Андрюша выбрал белую рубашку с голубой вышивкой, шорты, кроссовки и кепку.

Мама Наталки Денисенко пошла на прогулку в бордовом вышитом платье.

Мы украинцы. Спасибо ВСУ и всем людям, которые приближают победу, что мы сегодня можем праздновать День Независимости Украины в таком кругу. Слава Украине,

– написала Денисенко.

Реакция сети

Почитатели заметили, что семья выглядит очень красиво:

"Нереально красивая семья";

"Невероятные";

"Какие хорошие";

"С праздником";

"Семья Денисенко";

"Такая хороша семья!";

"Какие же вы хороши";

"Хорошие, счастье вам".