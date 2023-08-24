Актриса поделилась с поклонниками кадрами с праздничного дня семьи, проведенного вместе. Они все отправились на прогулку по киевскому парку "Наталка", который расположен на берегу Днепра.
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Наталка Денисенко показала, как отмечает День Независимости
На фото, которые актер опубликовала в своем инстаграмме, можно увидеть, что все члены семьи одели вышиванки.
Так, сама Наталка подобрала стильный образ с белой рубашкой, кроссовками и сумкой в тон. Также у нее было красивое украшение на шее и очки. Андрей Фединчик был одет в черную рубашку с белой вышивкой, джинсы и черные кроссовки. Свой аутфит актер завершил кепкой. Сын звездных супругов имел похожую одежду к той, которая была в отца. Юный Андрюша выбрал белую рубашку с голубой вышивкой, шорты, кроссовки и кепку.
Мама Наталки Денисенко пошла на прогулку в бордовом вышитом платье.
Мы украинцы. Спасибо ВСУ и всем людям, которые приближают победу, что мы сегодня можем праздновать День Независимости Украины в таком кругу. Слава Украине,
– написала Денисенко.
Реакция сети
Почитатели заметили, что семья выглядит очень красиво:
- "Нереально красивая семья";
- "Невероятные";
- "Какие хорошие";
- "С праздником";
- "Семья Денисенко";
- "Такая хороша семья!";
- "Какие же вы хороши";
- "Хорошие, счастье вам".