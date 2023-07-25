Фреймут довольно редко делится фотографиями с мужчиной. Но на этот раз показала фото супругов со Львова. Похоже, звезда взяла с собой детей – дочь Евдокию и сына Валерия. Поскольку, ранее также публиковала кадр с детьми, которые шагают по украинскому полю и подписали его: "Это мгновение".

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Ольга Фреймут показала фото с мужем

На снимке, который опубликовала знаменитость в своем инстаграмме, пара позирует во львовской гостинице LEOPOLIS. Владимир Локотко сидит на мягком кресле, а Ольга Фреймут его обнимает. Мужчина надел белую футболку и бежевые шорты. К своему образу он добавил джинсовую рубашку в сером оттенке. Телеведущая выбрала белую укороченную рубашку с вышитыми деталями и джинсы. Свой look она завершила нюдовим макияжем с акцентной красной помадой, а ее волосы были уложены в легкие локоны и собраны сверху.



Ольга Фреймут с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

Отметим, лекция ведущей "Манеры во время войны. Доброта как оружие" состоялась в 18:00. На ней Ольга Фреймут обсудила темы эмоций, ненависти и веселья во время войны. Для того чтобы прийти на событие, нужно было задонатить от 700 грн. Пользователи сети по-разному восприняли событие с участием ведущей. Одни упрекнули в том, что звезда жила за границей все время, а через полтора года приехала "обучать манер". Другие считают, что неэтично навязывать правила поведения, когда каждый гражданин переживает безумный стресс. К тому же были люди, которые заступились за ведущую и напомнили, что сейчас не стоит критиковать украинцев.