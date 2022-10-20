Оля Цыбульская вступилась за Брежневу, сравнив с Ани Лорак: "Что лучше?"

Украинская певица Оля Цыбульская часто поддерживает в соцсетях новые хиты своих коллег, потому не обошла композицию Веры Брежневой и TAYANNA. Однако из-за вирусного видео Веры, где она говорит, что не считает себя украинской певицей, на Олю набросились фанаты с критикой.

Сначала Оля Цыбульская опубликовала со ссылкой на новую песню украинских артисток, а вечером прокомментировала свою позицию по Брежневой. Она говорит, что лучше, когда человек осознает свои ошибки и делает выводы, чем дальше продолжает поддерживать "русский мир".

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"Вы мне без конца сбрасываете интервью Веры Брежневой, где она говорит о том, что не чувствует себя украинской певицей и говорите, что их релиз с TAYANNA – это ужас, потому что она "переобулась". Подумаем со стороны, что лучше: Вера Брежнева, которая не чувствовала себя украинской певицей, но этнически – украинка, и после полномасштабного вторжения наконец "докумекала" и активно поддерживает Украину, и делает все для того, чтобы мир обращал на нас внимание и приближает победу?

Или Ани Лорак, которая всю жизнь била себя в грудь и пела Ивасюка, кричала, что она народная артистка? Вы просто задумайтесь. Ошибки допускают все, вопрос в другом – как человек приходит к выводам и что он в итоге делает для страны реально", – высказала свою позицию Оля Цыбульская.

Артистка также оставила "окошко" для мыслей ее подписчиков, чтобы они тоже высказались о новом хите певиц и творчестве Брежневой.

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