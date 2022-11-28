"Мы боремся": Оля Цыбульская рассказала о болезни 7-летнего сына
Источник:инстаграмм Оли Цыбульской
Зима близится, а это не только период подготовки к праздникам, но и время, когда активизируются вирусные заболевания. Певица Оля Цыбульская рассказала, что больным из школы вернулся ее сын Нестор.
Зимой в школе дети часто болеют. При отключении электроэнергии бывают проблемы с отоплением, дома и в учебных заведениях холодно, поэтому сейчас, как никогда, важно беречь себя и родных.
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Сын Оли Цыбульской заболел
В инстаграмме артистка рассказала, что у ее 7-летнего сына появились кашель, насморк, повысилась температура.
Неделя школы офлайн – добрый вечер кашель, насморк и температура. Мы боремся, поправляемся.
– поделилась артистка.
Оля поспешила уверить поклонников, что Нестор скоро поправится. Ему уже лучше, даже побывали вместе на прогулке. Поскольку дома выключили свет, то Цыбульская с сыном и мужем решили провести время на свежем воздухе. А мамам и деткам, которые сейчас тоже борются с недугом, пожелала крепкого здоровья.
Оля Цыбульская о болезни сына / Скриншоты инстаграм-строрис певицы
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