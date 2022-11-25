Россия продолжает обстреливать энергетические объекты Украины, оставляя людей без света, а зачастую и без тепла и воды. После очередного массированного обстрела у жены ведущего Григория Решетника спросили, почему она с детьми остается в столице.
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Почему Жена Решетника остается в Киеве
Кристина Решетник ответила на вопросы подписчиков в инстаграм-сториз. Она объяснила, что семья устроилась в Киеве – она с мужем здесь работает, а дети учатся. Но звездная жена не исключает вариант того, что придется переезжать.
Потому что мы здесь работаем в Киеве и дети здесь ходят в школу. Но если так будет продолжаться, то придется думать о временном переезде – с тремя маленькими детьми очень сложно без света, воды и тепла, когда на улице минус два градуса. Словом, увидим,
– поделилась Кристина.
Кристина Решетник о жизни в Киеве / Фото с инстаграм-сториз
Как украинские звезды справляются без света:
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