Никитюк призналась, что сменила имидж для нового сезона шоу "Кто сверху?". Добавим, что звезда также любит анализировать стиль других – недавно она высмеяла чудаковатые образы на Met Gala 2023.

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Леся Никитюк поэкспериментировала над своей внешностью и поделилась результатом с подписчиками. В частности, телеведущая изменила прическу и цвет волос.



Леся Никитюк сменила имидж / Фото с ее инстаграммы

Никитюк сделала удлиненный боб-каре с челкой и американское мелирование (когда используется не один оттенок для окрашивания, а несколько и освещение прядей по всей длине).

"Это будет максимально сексуально, молодежно и игриво", – отметил парикмахер. Отметим, что ее образ обновил парикмахер-стилист Михаил Рудышин, уже восемь лет работающий с ее волосами. Он даже сделал для Никитюка несколько причесок.



Леся Никитюк показала прически с новым цветом волос / Фото с ее инстаграмм-сторис

Кроме того, в комментариях новый образ Леси уже оценили Павел Зибров, Наталья Денисенко и Ирина Сопонари.

"Я вызываю полицию! И ты, Леся, будешь арестована. За то, что очень сексуальна!", – написала Сопонари. "Красавица", – отметили Зибров и Денисенко.

Другие подписчики тоже "засыпали" звезду комплиментами:

"Ух, шикардесна".

"Могу только в хорошем смысле вам позавидовать. Шикарно получилось!"

"Богиня!!"

"Люксическая кобита".

"Невероятная".

"Приют будет сожалеть".

"Как красиво".

Кстати, недавно Леся Никитюк познакомила поклонников с родственником, родом из Индии. Она предстала в образе индейки и примерила наряд жены Авдендра. На фото Никитюк позировала в нескольких сари – черно-розовом наряде с принтом, синем в горошек и темно-розовом.