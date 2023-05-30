Оля Цыбульская рассказала поклонникам в инстаграм-сториз, что на днях она с мужем вспомнила о годовщине. 22 года назад пара впервые сходила на свидание.

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Архивные фото Оли Цыбульской с мужем

Исполнительница призналась, что часто забывает о важных датах и годовщине. Но вспомнила о первом свидании с мужем Сергеем, состоявшемся 22 года. Оля призналась, что инициировала встречу именно она, поэтому призвала девушек не бояться делать первый шаг.

У нас годовщина, о которой я всегда забываю. 22 года назад я впервые пошла с этим парнем на первое свидание. Инициировала его я, но, кажется, никто не пожалел,

– поделилась звезда.

По этому случаю Ольга Цыбульская показала альбом с архивными фото. Там собраны печатные кадры влюбленных, с тех пор как их роман только начинался.

Архивные кадры Цыбульской с мужем:

Почему Цыбульская не показывала мужчину