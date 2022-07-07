Украинская певица Наталья Карпа рассказала об опыте пребывания в польской больнице. С болезнью туда попала ее дочь Злата.

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Дочь Наталки Карпы попала в больницу

Исполнительница сообщила, что впервые побывала в иностранной больнице. Злата подхватила ротавирус и пришлось пойти в клинику.

Впервые побывала как пациентка иностранной больницы, точнее сказать в польском госпитале, и точнее сказать, я как сопровождающее лицо (мать) потому что в больницу потратила Злата. Подхватили ротавирус… справиться самим не удавалось, поэтому постучаться в местную клинику,

– рассказала Наталья Карпа.

Звезду с дочерью уже выписали из больницы. Наталья Карпа добавила, что поляки относились к ним с вниманием.

"Протоколы лечения немного отличаются с Украиной, по крайней мере, мне так показалось. Медицина на хорошем уровне, ответственно и очень внимательно к нам отнеслись! Словом, два дня лечения, десяток анализов, четыре капельницы, и мы уже дома, у сестры" Можно выдохнуть, потому что когда болеют дети, нет ничего хуже! Здоровье всем! И быть в форме, ведь нам еще страну отвоевывать надо!"

Наталья Карпа с дочерью в больнице исполняют песню:

Добавим, во время пребывания в Италии схожий опыт был у Илоны Гвоздевой. Танцовщица рассказала, что итальянские врачи так же приятно поразили ее отношением к украинцам. К тому же обзор, назначение лекарства и нужные таблетки на 1 день обошлись звезде бесплатно.