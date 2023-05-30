22 года с первого свидания: Оля Цыбульская показала архивные кадры с мужем по случаю годовщины
Источник:Оля Цыбульская
Певица Оля Цыбульская с мужем на днях отпраздновали годовщину – исполнилось 22 года с их первого свидания. Звезда показала архивные кадры того периода.
Оля Цыбульская рассказала поклонникам в инстаграм-сториз, что на днях она с мужем вспомнила о годовщине. 22 года назад пара впервые сходила на свидание.
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Архивные фото Оли Цыбульской с мужем
Исполнительница призналась, что часто забывает о важных датах и годовщине. Но вспомнила о первом свидании с мужем Сергеем, состоявшемся 22 года. Оля призналась, что инициировала встречу именно она, поэтому призвала девушек не бояться делать первый шаг.
У нас годовщина, о которой я всегда забываю. 22 года назад я впервые пошла с этим парнем на первое свидание. Инициировала его я, но, кажется, никто не пожалел,
– поделилась звезда.
По этому случаю Ольга Цыбульская показала альбом с архивными фото. Там собраны печатные кадры влюбленных, с тех пор как их роман только начинался.
Архивные кадры Цыбульской с мужем:
Почему Цыбульская не показывала мужчину
- Все годы отношений Оля Цыбульская не показывала в сети лица своего мужа. Поэтому ей часто приписывали романы со звездными коллегами.
- Хотя у сети были подозрения относительно того, кто может быть мужчиной знаменитости, впервые он показался публике при полномасштабном вторжении. Это бывший депутат и предприниматель Сергей Грисюк. Звездные супруги с сыном Нестором приняли участие в фотосессии для благотворительного проекта.
- Цыбульская объясняла, что скрывала Сергея не ради пиара, а чтобы у нее оставалось что-то сакральное. Уже показать решила, чтобы не иметь никаких секретов от аудитории.