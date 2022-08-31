Известная украинская певица Оля Цыбульская впервые за 20 лет рассекретила имя мужа и назвала его имя. Это Сергей Грисюк – бизнесмен и бывший депутат.
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Оля Цыбульская впервые показала мужчину
Исполнительница опубликовала на странице трогательное видео, в котором наконец-то показала кадры с мужем. Она рассказала, что просила Сергея показаться публике еще с начала полномасштабной войны.
Мы вместе более 20 лет, и никто не знал его имени и не видел его лица. За долгую карьеру в шоу-бизнесе мне приписывали многочисленные романы с известными мужчинами, сына от Дзидзьо и даже тайный брак с олигархом,
– поделилась Оля Цыбульская.
Оля Цыбульская показала мужчину: видео
Своего любимого артистка показала в его день рождения. Она поделилась, что вместе с ним приняла участие в благотворительном проекте.
"С начала полномасштабной войны я уговаривала его наконец выйти из тени, потому что я больше не могла держать никаких секретов от тех, с кем переживаю одно горе и скрываюсь в одних бункерах. И он согласился принять участие в проекте в поддержку бездомных животных, пострадавших от войны. Знакомьтесь, это Сергей. У него сегодня день рождения. И я его люблю. Сама не верю, что я это публикую. Теперь у нас с тобой никаких тайн".
Оля Цыбульская с мужем / Скриншот из ютуба Алины Доротюк
Неожиданное сообщение Оли Цыбульской разлетелось по сети. Звездные коллеги певицы и ее поклонники поздравляют Сергея с днем рождения и радуются, что теперь у артистки нет секретов от публики.
- Оля Полякова: "Блин, Оля такого хорошего мужика прятала";
- Даша Квиткова: "Дорогие, обожаем вас";
- Павел Зибров: "Какой хороший парень, молодец, вышедший из тени! Вы прекрасная пара и семья! Дай Бог крепкого здоровья и мирного неба";
- Соломия Витвицкая: "Наконец-то! Такая хорошая пара".