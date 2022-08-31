Известная украинская певица Оля Цыбульская впервые за 20 лет рассекретила имя мужа и назвала его имя. Это Сергей Грисюк – бизнесмен и бывший депутат.

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Оля Цыбульская впервые показала мужчину

Исполнительница опубликовала на странице трогательное видео, в котором наконец-то показала кадры с мужем. Она рассказала, что просила Сергея показаться публике еще с начала полномасштабной войны.

Мы вместе более 20 лет, и никто не знал его имени и не видел его лица. За долгую карьеру в шоу-бизнесе мне приписывали многочисленные романы с известными мужчинами, сына от Дзидзьо и даже тайный брак с олигархом,

– поделилась Оля Цыбульская.

Оля Цыбульская показала мужчину: видео

Своего любимого артистка показала в его день рождения. Она поделилась, что вместе с ним приняла участие в благотворительном проекте.

"С начала полномасштабной войны я уговаривала его наконец выйти из тени, потому что я больше не могла держать никаких секретов от тех, с кем переживаю одно горе и скрываюсь в одних бункерах. И он согласился принять участие в проекте в поддержку бездомных животных, пострадавших от войны. Знакомьтесь, это Сергей. У него сегодня день рождения. И я его люблю. Сама не верю, что я это публикую. Теперь у нас с тобой никаких тайн".



Оля Цыбульская с мужем / Скриншот из ютуба Алины Доротюк

Напомним, журналисты еще в прошлом году рассекретили личность мужчины Оли Цыбульской. Еще тогда стало известно, что это Сергей Грисюк. Впрочем, тогда певица эмоционально отреагировала на слив информации.

Неожиданное сообщение Оли Цыбульской разлетелось по сети. Звездные коллеги певицы и ее поклонники поздравляют Сергея с днем рождения и радуются, что теперь у артистки нет секретов от публики.