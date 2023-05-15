В День матери украинские звезды поздравляли своих мамочек с праздником. Оля Цыбульская тоже присоединилась к поздравлениям, а вторым делом вспомнила о сыне.

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Оля Цыбульская показала кадры с сыном

Исполнительница показала архивные кадры, которыми делится очень редко. Она показала фото после родов, как пытается покормить сына грудью. На еще одном кадре она продемонстрировала Нестора в люльке.

Мне кажется, я здесь впервые ощутила космическую любовь. Без условий. Накормить Нестора у меня не вышло с первого раза. И я поняла, что не идеальна, но очень люблю. И моей любви хватит на все и на всех,

– поделилась Оля Цыбульская.



Архивное фото Цыбульской с сыном / Фото с инстаграм-сториз



Архивное фото Цыбульской с сыном / Фото с инстаграм-сториз

Оля Цыбульская тоже поздравила с праздником маму. "Поздравляю с Днем Мамы. Люблю тебя очень-очень, мамочка. Я всегда буду там, где тебе нужна – сказала ты мне на днях. Спасибо, что знаю это без слов".

Певица обнародовала и поздравительный ролик для матерей, в котором не обошлась без юмора.

Страстные поздравления всем, кто воспитывает своего ребенка и еще сына, которого тебе родила свекровь,

– пошутила Цыбульская.