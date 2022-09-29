Оля Цыбульская уверяет, что лицо любимого решила показать не ради пиара, а для того, чтобы не иметь больше никаких секретов от своих фанатов. Она якобы, как и все 20 лет, не хотела делать из этого шоу.

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Почему Оля Цыбулько 20 лет не показывала своего мужа

Есть люди, для которых публичность – часть работы, как у меня. Сергею публичность никогда не была нужна. Сейчас аналогично. Я никогда не скрывала семью. Просто не делала из этого шоу. Ибо должно оставаться в жизни что-то сакральное,

– подчеркнула Оля Цыбульская.

Однако после 24 февраля все перевернулось с ног на голову. Певица решила, что хочет быть честной со своей аудиторией на все сто и перестала таить Сергея, которого так жаждали увидеть и поклонники, и журналисты. "Жизнь сама расставила все точки над и: мы все прячемся в одних укрытиях от ракет. Скрываться от журналистов стало бессмысленно", – заявила она.

Цыбульская пошутила, что после того, как показала мужа в сети, приучает его к звездной жизни.