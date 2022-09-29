Артистка припомнила, как отдыхала в Италии во время беременности. Она готовилась к рождению первенца и наслаждалась каждым мгновением того особого состояния.

Вас может заинтересовать Оля Цыбульская вспомнила, как ее "штормило" из-за внезапно спевших гастролеров на украинском

Как Оля Цыбульская выглядела на 8 месяце беременности

На снимке, сделанном 8 лет назад, Оля позировала в длинном синем платье на берегу моря. Это был теплый солнечный день в итальянском городке Римини. Исполнительница была на 8 месяце беременности, носила под сердцем сына Нестора.

Это очень классные воспоминания. Посмотрела на фото, вспомнила все, что чувствовала, как готовилась стать мамой,

– прокомментировала Цыбульская.



Оля Цыбульская на 8 месяце беременности / Скриншот с фейсбука певицы

Семейную жизнь Оля Цыбульская всегда скрывала от публики. В конце августа она впервые за 20 лет показала своего мужа Сергея Грисюка. Он бизнесмен и бывший депутат. Своего любимого артистка показала в его день рождения. Она поделилась, что вместе с ним приняла участие в благотворительном проекте.

Влюбленные воспитывают сына Нестора. В начале войны они втроем уехали из Киева, а перед началом учебного года вернулись в столицу, чтобы сын смог продолжить обучение в своей школе.