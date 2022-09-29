Оля Цибульська запевняє, що обличчя коханого вирішила показати не заради піару, а для того, щоб не мати більше жодних секретів від своїх фанів. Вона нібито, як і всі 20 років, не хотіла робити з цього шоу.
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Чому Оля Цибулька 20 років не показувала свого чоловіка
Є люди, для яких публічність – частина роботи, як у мене. Сергію публічність ніколи не була потрібна. Зараз аналогічно. Я не приховувала сім'ю ніколи. Просто не робила з цього шоу. Бо має залишатися в житті щось сакральне,
– підкреслила Оля Цибульська.
Однак після 24 лютого все перевернулося з ніг на голову. Співачка вирішила, що хоче бути чесною зі своєю аудиторією на всі сто й перестала таїти Сергія, якого так жадали побачити і шанувальники, і журналісти. "Життя саме розставило всі крапки над і: ми всі ховаємось в одних укриттях від ракет. Ховатись від журналістів стало безглуздо", – заявила вона.
Цибульска пожартувала, що після того, як показала чоловіка в мережі, привчає його до зіркового життя.
"Знімай бігом! Ти ж тепер публічна людина", – цей аргумент допомагає мені позбутись його старих шкарпеток", – з гумором розповіла артистка.
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- Нагадаємо, чоловік Олі Цибульської – Сергій Грисюк. Він був депутатом Радивилівської міськради й уже майже 10 років керує сімейним бізнесом – разом з братом і батьком тримає компанію "Радивилівмолоко".
- Зі співачкою він познайомився ще в школі. Їхня історія кохання почалася понад 20 років тому.
- Сергія Грисюка журналісти викрили ще у травні 2021 року. Тоді Цибульська не на жарт обурилася й заявила, що правду злила людина, яка дуже добре знає їхню сім'ю й усвідомлює, наскільки це "важлива таємниця".