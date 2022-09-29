Оля Цибульська запевняє, що обличчя коханого вирішила показати не заради піару, а для того, щоб не мати більше жодних секретів від своїх фанів. Вона нібито, як і всі 20 років, не хотіла робити з цього шоу.

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Чому Оля Цибулька 20 років не показувала свого чоловіка

Є люди, для яких публічність – частина роботи, як у мене. Сергію публічність ніколи не була потрібна. Зараз аналогічно. Я не приховувала сім'ю ніколи. Просто не робила з цього шоу. Бо має залишатися в житті щось сакральне,

– підкреслила Оля Цибульська.

Однак після 24 лютого все перевернулося з ніг на голову. Співачка вирішила, що хоче бути чесною зі своєю аудиторією на всі сто й перестала таїти Сергія, якого так жадали побачити і шанувальники, і журналісти. "Життя саме розставило всі крапки над і: ми всі ховаємось в одних укриттях від ракет. Ховатись від журналістів стало безглуздо", – заявила вона.

Цибульска пожартувала, що після того, як показала чоловіка в мережі, привчає його до зіркового життя.