Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская показала поклонникам свой сценический образ.

Оля Цибульская является одной из тех артисток, которые постоянно поражают публику. Она не боится высказывать собственное мнение, публиковать откровенные фото в сети. Также поклонники часто обращают внимание на образы исполнительницы.

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Дерзкий look Оли Цибульской

На днях певица распространила серию фото с концерта. Она предстала перед зрителями в черных обтягивающих брюках и кофте. Поверх надела длинное пальто яркого салатового цвета, которое не застегивала. Такой look звезда соединила с белыми кроссовками на высокой подошве.

Среди аксессуаров образ Цибульской дополняли кожаные перчатки, черные очки и длинные серьги. Они добавили аутфиту дерзости. Для прически исполнительница выбрала укладку с мокрым эффектом. На лице Оля сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках.

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Эффектные аутфиты Оли Цибульской: