Оля Цибульская ошеломила дерзким образом в салатовом пальто: фото
Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская показала поклонникам свой сценический образ.
Источник:инстаграм Оли Цыбульской
Оля Цибульская является одной из тех артисток, которые постоянно поражают публику. Она не боится высказывать собственное мнение, публиковать откровенные фото в сети. Также поклонники часто обращают внимание на образы исполнительницы.
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Дерзкий look Оли Цибульской
На днях певица распространила серию фото с концерта. Она предстала перед зрителями в черных обтягивающих брюках и кофте. Поверх надела длинное пальто яркого салатового цвета, которое не застегивала. Такой look звезда соединила с белыми кроссовками на высокой подошве.
Среди аксессуаров образ Цибульской дополняли кожаные перчатки, черные очки и длинные серьги. Они добавили аутфиту дерзости. Для прически исполнительница выбрала укладку с мокрым эффектом. На лице Оля сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках.
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Эффектные аутфиты Оли Цибульской:
- на концерте в Киеве звезда выступила в черном костюме;
- для съемок телеведущая выбрала атласный костюм голубого цвета;
- на фотосессии артистка позировала в синей блузке и минишортах.
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