Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская в очередной раз похвасталась стильным образом. Она предстала перед камерой в атласном костюме нежного цвета.

Оля Цибульская является одной из тех женщин, которые активно диктуют тренды украинским модницам. Для многих женщин звезда является примером, иконой стиля. На личной странице в инстаграме знаменитость в очередной раз показала эффектный аутфит.

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Обольстительный look Оли Цибульской

Артистка поделилась яркими кадрами со съемок. Она предстала перед камерой в стильном атласном костюме голубого цвета. Наряд состоял из широких брюк и блузки с поясом на талии. Эффектный и обольстительный look Цибульская соединила с лакированными черными туфлями-лодочками на каблуке.

Короткие волосы народная любимица красиво уложила. На лице она сделала макияж с блестящими коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах. Внимание привлекает и красный маникюр исполнительницы.

Оля эротично позировала, показывая женственность и сексуальность. Она уверена в себе и всегда демонстрирует безупречный внешний вид.



Оля Цибульская в голубом костюме / Фото из инстаграма Оли Цибульской



Оля Цибульская в голубом костюме / Фото из инстаграма Оли Цибульской