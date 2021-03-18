Популярна українська телеведуча та співачка Оля Цибульська показала шанувальникам свій сценічний образ. Вона оприлюднила декілька світлин з виступу і вразила фанатів зухвалим вбранням.

Оля Цибульська є однією з тих артисток, які постійно вражають публіку. Вона не боїться висловлювати власну думку, публікувати відверті фото в мережі. Також прихильники часто звертають увагу на образи виконавиці.

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Зухвалий look Олі Цибульської

Днями співачка поширила серію фото з концерту. Вона постала перед глядачами у чорних обтислих штанах і кофті. Поверх одягнула довге пальто яскравого салатового кольору, яке не застібала. Такий look зірка поєднала з білими кросівками на високій підошві.

Серед аксесуарів образ Цибульської доповнювали шкіряні рукавички, чорні окуляри та довгі сережки. Вони додали аутфітові зухвалості. Для зачіски виконавиця обрала укладку з мокрим ефектом. На обличчі Оля зробила насичений макіяж в коричневих відтінках.

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Ефектні аутфіти Олі Цибульської: