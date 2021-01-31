Популярная украинская певица Оля Цибульская часто делится с поклонниками новыми фото. На днях она поделилась дерзким образом, который покорил сеть.

Источник: инстаграм Оли Цыбульской

Известная украинская певица Оля Цибульская обнародовала новое фото на своей странице и сразу собрала несколько тысяч предпочтений.

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Образ Оли Цибульской

Украинская знаменитость решила устроить новую фотосъемку. Она позировала на кухне, украшенной большими снежинками. Для фотосессии Оля Цибульская выбрала стильный и смелый образ.

Певица предстала перед камерой в светло-синей шелковой блузке с широкими рукавами и белоснежных минишортах, позволивших похвастаться стройными ножками. Широкий пояс подчеркнул безупречную фигуру звезды. Наряд Оля Цибульская соединила с золотистыми туфлями с острыми носками и на каблуках.

Дерзкий образ артистка дополнила массивными белыми серьгами-кольцами. Короткие волосы были уложены в лаконичную прическу, а на лице певица сделала красивый макияж. Оля подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила темно-розовой помадой.

Оля Цибульская / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Поклонников покорил новый образ певицы: