Знаменитый украинский актер театра и кино Виталий Борисюк пришел на "Голос страны 11". В 4 выпуске шоу мужчина посвятил песню своей жене Ольге Сумской, чем растрогал весь зал.

Выступление символически показали в 4 выпуске "Голоса страны 11", который отгремел 14 февраля на День святого Валентина. Виталий Борисюк не скрывал, что именно его жена мотивировала выйти на сцену шоу, и добавил: Ольга Сумская является его музой в творчестве. Поэтому именно ей актер посвятил песню.

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Для меня "Голос страны" – это авантюра. Моя любимая жена Ольга Сумская подбила меня на это... Она – главная вдохновительница в музыкальном творчестве. Я благодарю Бога, что в моей жизни появилась самая главная женщина, она для меня номер 1,

– отметил Виталий Борисюк перед выступлением.

Болела за мужа Ольга Сумская и их дочь Анна, которые из-за пандемии наблюдали за всем дистанционно.

"Мы волнуемся, но уверены, что он будет на высоте", – добавила актриса.

Ни один звездный тренер не узнал голос Виталия Борисюка. Поэтому когда Олег Винник развернул свое кресло в последние секунды выступления, был поражен.

"Скажу откровенно, твоя жена Оля первой в Украине заявила мне, что этот белокурый голубоглазый парень еще сделает свою заявку. Это было на пляже! Караоке на пляже было. Оля всегда смотрит в воду. Знала все заранее, что когда я буду в "голосе" и ты будешь здесь. Я так счастлив. Мое сердце не выдержало", – признался Олег Винник.

"Голос страны 11 сезон" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виталия Борисюка

Виталий Борисюк уже имеет опыт выступлений с песнями, ведь в театральных постановках часто исполнял композиции. На "Голосе страны 11" он стремится изучать что-то новое и идти к победе. Поэтому зрители увидят мужа Ольги Сумской в следующих выпусках популярного шоу.