Муж Ольги Сумской актер Виталий Борисюк стал участником 11 сезона вокального шоу "Голос страны", громко заявив о себе как о певце. Он оказался в команде Олега Винника и признался, что получил неоднозначные комментарии относительно своего прохождения в проект.

Еще полтора года назад украинский актер театра и кино и избранник Ольги Сумской начал музыкальную карьеру. 57-летний Виталий Борисюк планировал гастролировать с авторскими песнями и композициями украинских и зарубежных исполнителей, однако из-за карантина живые выступления пришлось отменить. Поэтому он записал на телефон хит Муслима Магомаева "О море, море", а после 200 тысяч прослушиваний трека в сети стал давать онлайн-концерты из дома. Именно благодаря огромной поддержке публики актер решился на участие в "Голосе страны 11".

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Муж Ольги Сумской об участии в шоу "Голос страны 11"

Виталий Борисюк заверил, что звездная жена Ольга Сумская поддержала его стремление к большой сцене и вдохновила на участие в талант-проекте. Если любимая искренне болеет за мужа, то поклонники отзываются о его решении неоднозначно. Одни поддерживают новоиспеченного певца, тогда как другие уверены, что он отбирает у молодых артистов шансы засветиться на телевидении.

Я не пожалел, что пошел в проект. Хотя отзывы были не только положительные. Кто-то писал: мол, чего вы поперлись, дайте дорогу молодым! Но возраст тут ни при чем. Суть проекта в том, чтобы покорить голосом. И не важно, сколько лет исполнителю, профессионал он или нет. Мне писали: "Дайте дорогу людям из народа!" Но мы все вышли из народа,

– высказался Виталий Борисюк.

Он заявил, что не обращает внимание на гневные реакции публики и уверенно идет дальше. Свои достижения актер посвящает жене Ольге Сумской, ведь даже на "слепых прослушиваниях" спел о любви на итальянском.

"Эта песня – признание в любви. Ее название переводится "Для тебя". Мне вообще очень нравится итальянская музыка. И эта итальянская песня не единственная в моем репертуаре", – рассказал Виталий Борисюк.