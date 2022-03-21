Ольга Сумская ответила Ступке, почему ее дочь из Москвы молчит о войне в Украине

На днях Дмитрий Ступка упрекнул Сумскую в том, что ее старшая дочь Антонина ничего не говорит о войне в Украине, она отсиживается в Москве. Звездная мама объяснила актеру, что та выплакала все слезы, но "тотально зависит от обстоятельств".

В свежем интервью Ольга Сумская не стала скрывать, что позиция ее дочери Антонины Паперной – это "болезненный вопрос". С первых дней войны девушку, давно строящую актерскую карьеру в России, забросали гневными комментариями. Однако о войне на Украине она так и не высказывалась.

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Ольга Сумская ответила Ступке из-за упреков о дочери

Звезда украинского кино заверила, что Антонина не безразлична к Украине. Она якобы "выплакала все слезы, звонит по сто раз в день", но назвать Россию, которая ее кормит, агрессоркой – не может.

Моя старшая дочь всем сердцем переживает за нас, за Украину… Тотальная зависимость от обстоятельств, в которых они находятся, и самое главное – двое детей, за которых они с мужем отвечают,

– отметила Ольга Сумская.

у Антонины Паперной двое детей от российского актера Владимира Яглича – 4-летняя дочь Ева и почти 2-летний сын Данило.

Более того, Ольга Сумская упрекнула 35-летнего Дмитрия Ступку, что тот подстрекает страну против ее дочери во время, когда нужно объединяться.

"Знаете, разжигание ненависти и раздора во время войны – это последнее, чем могут заниматься украинцы, и это не делает нам чести. Тысячи семей попали в такие обстоятельства, когда их родственники живут в стране агрессора, потому что так сложилась жизнь. Сегодня мы должны объединиться, а не травить друг друга", – высказалась актриса.

Ольга Сумская с дочерью Антониной и мамой / Фото из инстаграма актрисы

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