У свіжому інтерв'ю Ольга Сумська не стала приховувати, що позиція її доньки Антоніни Паперної – це "болюче питання". З перших днів війни дівчину, яка давно будує акторську кар'єру в Росії, закидали гнівними коментарями. Однак про війну в Україні вона так і не висловлювалася.

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Зірка українського кіно запевнила, що Антоніні не байдуже на Україну. Вона ніби "виплакала всі сльози, телефонує по сто разів на день", але назвати Росію, яка її годує, агресоркою – не може.

Моя старша донька всім серцем переживає за нас, за Україну… Тотальна залежність від обставин, в яких вони перебувають, і найголовніше – двійко дітей, за яких вони з чоловіком відповідають,

– наголосила Ольга Сумська.

Нагадаємо, в Антоніни Паперної двоє дітей від російського актора Володимира Яглича – 4-річна донька Єва та майже 2-річний син Данило.

Ба більше, Ольга Сумська дорікнула 35-річному Дмитру Ступці, що той підбурює країну проти її доньки в час, коли треба об'єднуватися.

"Знаєте, розпалювання ненависті та розбрату під час війни – це останнє, чим можуть займатися українці, і це не робить нам честі. Тисячі сімей потрапили в такі обставини, коли їхні родичі мешкають в країні агресора, бо так склалося життя. Сьогодні ми маємо об'єднатися, а не цькувати одне одного", – висловилася акторка.

Ольга Сумська з донькою Антоніною і мамою / Фото з інстаграму акторки

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