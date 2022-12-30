Ольга Сумская пожаловалась, что ее старшая дочь не может вернуться в Украину на праздники
Источник:ТСН
Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая продолжает жить в России. Звезда пожаловалась, что Тоня не может приехать домой даже в праздники.
Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о старшей дочери Антонине Паперной. Она не планирует вернуться к звездной маме даже в праздники.
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Ольга Сумская вспомнила о дочери
Актриса поделилась, что старшая дочь никакими способами не может приехать в Украину. Сумская отметила, что Тоне очень тяжело.
Она никак не может приехать. Это просто невозможно со всех сторон. Это трудно. Ей очень тяжело. Это самое трудное, что можно вообще представить,
– призналась Ольга Сумская.
Что говорят о старшей дочери Сумской
Антонина Паперная жила в России задолго до 24 февраля, но с начала большой войны в Украину не вернулась.
- Младшая дочь Сумской рассказала, что старшая сестра была для нее настоящей поддержкой и вдохновением. Отпускать ее в Москву Анне не хотелось. Сейчас она Антонину не осуждает.
- Ольга Сумская не уверена, мобилизуют ли ее зятя Владимира Яглича, который является россиянином. По этому поводу актриса получала множество злых комментариев и сообщений с проклятиями.
- Актриса Валерия Ходос высказалась о коллегах, оставшихся в России. Она считает, что Паперна и Безрук не поддержали Родину, потому что боятся пойти против мужчин-россиян.