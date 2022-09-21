Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперна еще до войны перебралась в Россию. О вторжении она молчит, потому что боится за детей и мужа-россиянина.

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Аня Борисюк о сестре в россии

Младшая дочь Сумской рассказала, что старшая сестра была для нее настоящей поддержкой и вдохновением. Отпускать ее в Москву Анне не хотелось.

Было очень больно прощаться с ней. Понимая что все. Дальше ты сама. Я помню, как я выбегала тогда на улицу, когда она улетала утром в Москву. Я выбегала в пижаме: "Тоня, оставайся!"

– рассказала девушка.

"Она меня очень-очень вдохновляла. Даже когда она там что-то в комнате разрабатывала, расписывала. У нее диплом есть искусствоведа. Я это так безумно воспринимала!".

Анна Борисюк придерживается такого же мнения о сестре, как и ее звездная мама. Поэтому не осуждает Антонину. "Сейчас не хватает ее внимания, какого-нибудь теплого слова. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить. Помогать друг другу. И радоваться, по меньшей мере".

Что говорит Сумская о старшей дочери