35-летняя Валерия Ходос утверждает, что у Антонины Паперной и Галины Безрук был и до сих пор есть шанс выехать из России, где они якобы боятся попасть в немилость Кремля за позицию относительно войны. На ее взгляд, актрисы молчат и сидят там, потому что замужем за россиянами – Владимиром Ягличем и Артемом Алексеевым. Так, предать Украину им легче, чем уйти от мужей.
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Почему дочь Сумской не выехала из России
Я могу предположить, что это женщины, не имеющие влияния, своей позиции в семье. Возможно, они боятся потерять мужа, сказав: "Нет! Я не хочу жить стране, которая напала". Возможно, они боятся, не чувствуют силу правоты, потому что быть женщиной с ребенком... Пожалуй, это те женщины, которые поступают так, как говорят мужчины,
– высказалась Валерия Ходос.
Поэтому она считает, что таким, как Паперная и Безрук, нужно запретить въезд и отобрать гражданство, ведь люди, за налоги которых покупают ракеты, не могут называться украинцами.
"Они сделали свой выбор. У нас своя позиция, они показали свою позицию. Это их выбор. Я точно не воспринимаю это нормально, я точно осуждаю это. Их не должно тут быть. Они решили быть там, платить налоги. Эти налоги идут на ракеты, которые стоят миллионы, которые разбивают наши дома и убивают людей", – разъяснила актриса.
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Что известно о позиции Паперной и Безрук
- В октябре Галина Безрук, снимавшаяся в сериалах "Слуга народа", "Дом счастья", оправдала свое молчание о войне. Она открыто заявила, что семья с Алексеевым для нее важнее Украины: "Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей – себя и семью".
- В то время как Антонина Паперная до сих пор молчит. Вместо нее оправдывается звездная мама Ольга Сумская – говорит, что дочь не может высказаться, потому что "находится там в режиме страшного террора", и выехать тоже не может. Однако, судя по тому, что муж Тони считает путиниста Пускепалиса "настоящим мужчиной", он, вероятно, поддерживает политику Кремля.