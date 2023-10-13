Исчезла с экранов и поселилась за границей: где сейчас Ольга Фреймут и чем она занимается

Телеведущая Ольга Фреймут получила безумную популярность после выхода шоу "Ревизор". Звезда накануне вторжения уехала во Францию. А потом Фреймут вместе с детьми поселилась в Великобритании.

Недавно телеведущая впервые за время войны приезжала в Украину. 24 Канал ниже расскажет о том, где живет и чем занимается Ольга Фреймут.

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Фреймут уехала из Украины

Еще до начала полномасштабного вторжения телеведущая вместе с детьми уехала во Францию, чтобы отпраздновать день рождения. Ее муж, гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко остался в Киеве.

Сама Фреймут признавалась, что чувствовала угрозу со стороны России. Ведь иностранцы, с которыми дети ходили в школу, начали срочно покидать Украину. Поэтому, на всякий случай, телеведущая и сама уехала за границу. Ольга провела некоторое время во Франции и потом переехала к родственникам в Великобритании, где живет до сих пор.

Когда ведущая в последний раз была в Украине

В июле 2023 года телеведущая впервые за время полномасштабного вторжения вернулась в Украину. Фреймут сначала побывала во Львове, где после волны хейта провела благотворительную лекцию на тему "Манеры во время войны. Доброта как оружие".

Интересно, что вместе с Ольгой в Украину приехали муж и дети – дочь Евдокия и сын Валерий. Супруги даже публиковали редкое фото из Львова.



Ольга Фреймут с мужем в Украине / Фото из ее инстаграммы

После этого звезда "Ревизора" отправилась в Киев. 31 июля ведущая распространила фото, сделанное на въезде в столицу. Как долго она была в Киеве – неизвестно, но сейчас Ольга снова за границей.

Где сейчас живет Ольга

Сейчас Фреймут с 7-летним сыном Валерием и 6-летней дочерью Евдокией проживает в Великобритании, где родственников. В частности, там жила ее старшая дочь Злата Митчелл. Добавим, что сейчас девушка находится в США, где получает высшее образование.

Злата – наполовину британка. Ее отцом является британец Нил Митчелл, с которым Фреймут крутила роман во время учебы в Лондоне. Девушка в 15 лет получила британский паспорт по законодательству. Там ведь ребенок может получить гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Великобритании.

Звезда не рассказывает, где она находится. Но 20 сентября Ольга Фреймут была замечена на Ukrainian Fashion Week в Лондоне.



Ольга Фреймут на UFW-2024 / Скриншот с видео

Чем занимается Фреймут

Едва ли не самую большую популярность ведущая получила после выхода на экраны шоу "Ревизор". Однако после 2020 Фреймут начала терять популярность. С тех пор ведущая вообще не появлялась на телевидении. Иногда звезда напоминала о себе в соцсетях и учила правилам этикета.

Теперь знаменитость работает в Великобритании, куда переехала после начала вторжения Она ведет колонку в местной газете Sunday Express.

Пишу еженедельную колонку об Украине без цензуры. Ни разу редакторы не вырезали ни слова из того, что я хочу сказать… Эта газета многое делает для Украины – собирает средства и лекарства,

– рассказывала Фреймут.

Ведущая редко появляется в соцсетях. Иногда знаменитость делится сообщениями о войне в Украине, а о личной жизни почти не говорит.



Ольга Фреймут в Британии / Фото из ее инстаграммы

За последние полтора года Ольга Фреймут очень изменилась. В одном из интервью она рассказывала, что до войны была секс, остроумная, изысканная, с хорошими манерами и своим характером, но теперь она другая. По ее словам, исчезла вся поверхность.