Телеведущая и журналистка Ольга Фреймут впервые за время полномасштабной войны вернулась в Украину. Похоже, звезда взяла с собой детей – дочь Евдокию и сына Валерия.
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Ведущая показала кадр с детьми, шагающими по украинскому полю.
Дети Ольги Фреймут в Украине / Фото с инстаграм-сториз
Ольга Фреймут вернулась в Украину
Телеведущая на своей странице рассказала о цели визита – благотворительная лекция-встреча на тему "Манеры во время войны. Доброта как оружие". Лекция пройдет во Львове 24 июля. На ней Ольга Фреймут обсудит темы эмоций, ненависти и веселья во время войны.
Билет стоит 700 гривен – это минимальная сумма доната.
Пользователи сети по-разному восприняли анонс мероприятия с участием ведущей. Ей упрекнули в том, что звезда жила за границей все время, а через полтора года приехала "обучать манер". Другие считают, что неэтично навязывать правила поведения, если каждый гражданин переживает безумный стресс.
- "Уважаемые украинцы! Лучше просто задонать напрямую те 700 грн на ВСУ, Притуле или в "Повернись живим"! Для чего вы должны платить еще кому-то?";
- "Мне так нравятся люди, уехавшие из страны в начале войны, а затем пытающиеся быть психологами для тех, кто оставался. Это мы вам можем рассказать, что и как. Где что летит и как морально с этим справляться. За бесплатно это сделает вам кто-либо. Вы нас никогда уже не поймете";
- "Это просто жесть, Вы даже не представляете, что такое война, и как можно говорить об этом. Госпожа Оля, приезжайте на Сумщину, здесь настоящие реалии войны";
- "Надо было 24 февраля такую лекцию провести. Ааа, вас ведь не было здесь";
- "Чего мы должны тебя слушать? Ты не профи в этом. Еще и за 700 гривен. "Хорошая" гражданка. Позор";
- "Езжайте туда откуда вы приехали вместе со своими манерами!".
Остальные заступаются за ведущую и напоминают, что не стоит критиковать своих.
- "Комментарии – ужас. Люди, спохватитесь. Зачем нам внешние враги, когда свои готовы съесть своих?";
- "Сколько негатива в комментариях. Люди – вы злые";
- "Хорошая и культурная женщина. Очень вы мне нравитесь".
Напомним, Ольга Фреймут уехала из Украины 15 февраля, потому что предвкушала полномасштабное вторжение. Сначала она была во Франции, а потом уехала в Лондон и с детьми – Валерием и Евдокией получила временное резидентство. Ведущая не подавала документы для оформления статуса беженцев, не получала помощи от страны. Фреймут сообщала, что работает в газете Sunday Express, где пишет еженедельную колонку об Украине без цензуры.