Ольга Фреймут с дочкой приехала во Львов: фото

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась, что вместе с дочерью Евдокией приехала во Львов. Звездная мама и ее наследница прогулялись по центральной площади города.

Знаменитости активно путешествуют по Украине и миру. Пока коллеги Ольги Фреймут нежатся на солнышке у моря, она вместе с дочерью приехала во Львов.

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Ольга Фреймут во Львове

Ведущая запостила фото из старинного Львова в инсаграм-сториз. Ольга вместе с 4-летней Евдокией прогулялась по площади Рынок. Фреймут для прогулки выбрала джинсы и розовую футболку, которые соединила с черно-белыми кедами. На плече у нее была большая соломенная сумка, а на лице – солнцезащитные очки. Волосы женщина собрала в пучок сзади.

Евдокия шла рядом с мамой в белой футболке с принтом, светло-розовых штанах и летней детской обуви.

Львов – мой Лондон. Почти Вена. Место силы и родных людей,

– подписала фото Ольга.



Ольга Фреймут с дочкой во Львове / Скриншот инстаграм-сториз ведущей

Пока Фреймут наслаждаются отдыхом во Львове, ее коллеги делятся фотографиями из других живописных мест: