Знаменитости активно распространяют в сети фото из летних отпусков. Поскольку все больше стран открывают границы, звезды не упускают случая и отправляются на отдых. На берегу океана несколько дней провела и Леся Никитюк.

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Леся Никитюк в Португалии

В последний день отдыха на Мадейре Леся отправилась в ресторан, где выпила белого вина и полакомилась морепродуктами. Также она прогулялась по набережной и сделала несколько фото невероятно красивой природы Португалии. Никитюк отметила, что это лучшие моменты последнего дня этого отпуска.

Блогер позировала на камеру в нежно-розовом костюме, который состоял из шорт, топа и укороченной рубашки. Волосы она уложила ровно. На лице сделала легкий натуральный макияж. Из аксессуаров look довершили солнцезащитные очки, белое ожерелье и кольцо.

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Летние отпуска Леси Никитюк