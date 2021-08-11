Знаменитости активно распространяют в сети фото из летних отпусков. Поскольку все больше стран открывают границы, звезды не упускают случая и отправляются на отдых. На берегу океана несколько дней провела и Леся Никитюк.
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Леся Никитюк в Португалии
В последний день отдыха на Мадейре Леся отправилась в ресторан, где выпила белого вина и полакомилась морепродуктами. Также она прогулялась по набережной и сделала несколько фото невероятно красивой природы Португалии. Никитюк отметила, что это лучшие моменты последнего дня этого отпуска.
Блогер позировала на камеру в нежно-розовом костюме, который состоял из шорт, топа и укороченной рубашки. Волосы она уложила ровно. На лице сделала легкий натуральный макияж. Из аксессуаров look довершили солнцезащитные очки, белое ожерелье и кольцо.
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Летние отпуска Леси Никитюк
- В июне телеведущая с племянницами нежилась на солнышке в Турции.
- В июле она вместе с друзьями отправилась в Черногорию, где насладилась красотой гор и чистым морем.
- Вернувшись из-за границы, Леся поехала с родителями в туристический комплекс в Черновицкой области. Там они вместе релаксировали на Днестре.