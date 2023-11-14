После слухов о благотворительном туре: в команде Олега Винника ответили, возвращается ли он на сцену

На днях в сети активно говорили о том, что Олег Винник намерен провести концерты в Европе "под соусом помощи ВСУ". На эти сплетни отреагировала команда артиста.

Там подчеркнули, что это неправда. Кроме того, представитель певца отметила, что если Винник решит давать концерты, то сообщит об этом лично.

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В сети говорят о концертах Олега Винника

В недавнем разоблачении блогера Богдана Беспалова стало известно, что Олег Винник столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Блогер со ссылкой на источники в окружении музыканта сообщает, что певец намерен выходить из финансового кризиса, устраивая благотворительные концерты за границей.

Сейчас Олег Винник, имея большие финансовые проблемы, с обновленным составом своей команды ломает голову, как он может объявить европейский тур и выступать за границей, подзаработать деньжат для своей красивой жизни. Все это будет под соусом помощи Вооруженным силам Украины,

– отметил Богдан.

Кроме того, сплетник намекнул, что денежные трудности у артиста могут быть вызваны чрезмерным употреблением на*котиков.

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Ответ команды Олега Винника

Официальная представительница певца Валерия Барон подчеркнула, что если артист решит отправиться в концертный тур, то лично об этом сообщит.

"Олег Анатольевич не комментирует сплетен и слухов. Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", – отметили в команде артиста.

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