Муж Оксаны Билозир и экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский подытожил свою службу в рядах ВСУ – опубликовал кадры с деоккупированных территорий, с оружием, с собратьями и волонтерами. На одном из фото засветился Олег Винник – с длинными волосами и в обычном кэжуал-образе. Они с Романом виделись в Берлине еще когда было тепло.

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"Сегодня мой 300 день в украинской армии и 293 день войны. Жизнь изменилась на 180 градусов, много всего было, много еще, надеюсь, будет. Победа за нами! Слава Украине", – писал Недзельский 13 декабря.

Олег Винник с другом из ВСУ / Фото из фейсбука Романа Недзельского

Напомним, в июле именно Роман Недзельский подтвердил, что в Германии Винник не отсиживается, а помогает ВСУ. Он показал боевой автомобиль, который фонд певца "Волчица" купил и отправил на передовую. Через несколько недель муж Оксаны Билозир связывался с Олегом Винником, чтобы тот дал деньги на ремонт буса с гуманитарной помощью, и заодно выложил фото, как он выглядит. Тогда артист показался без укладки, с бородой, в кепке и темных очках.

По словам адвоката Винника, в Берлине он лечится, ведь еще до вторжения имел проблемы со здоровьем, и тихо поддерживает ВСУ, потому что "не желает пиариться во время беды".