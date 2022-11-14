Серьезные проблемы со здоровьем, – священник рассказал о состоянии Олега Винника
Источник:"Факты"
Певец Олег Винник длительное время не появляется на публике. С начала полномасштабной войны он исчез из информационного пространства. Теперь его друг рассказал, что у Олега серьезные проблемы со здоровьем, сейчас он находится в Германии.
Слухи о том, что артист серьезно болен, были уже давно. Однако сам певец не выходит на связь с поклонниками, не рассказывает, где он сейчас и чем занимается.
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Друг Олега Винника рассказал о его состоянии
Близкий друг Олега – настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач рассказал, что сейчас у артиста серьезные проблемы со здоровьем, он находится в Берлине.
У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем, и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война,
– рассказал Виталий.
Мужчина добавил, что Винник постоянно помогает ВСУ – покупает автомобили. Артист создал фонд "Волчица". Недавно Виталий разговаривал с Олегом, постоянно молится о его исцелении. Священник признался, что во время разговора по видеосвязи было понятно, что Винник нездоров.
Что об Олеге Виннике говорят его коллеги
- В июне Оля Полякова рассказывала, что знает о проблемах Винника со здоровьем. Артистка призвала не записывать Олега в число предателей и дать ему возможность самому объяснить, что происходит.
- Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин выразил надежду, что с ним все хорошо, но добавил, что "это странно".
- Фронтмен Kozak System Иван Леньо считает его сцикуном, "бросившим" Родину и своих фанатов.
- Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару лишь понаслышке знает, что Олег Винник сейчас лечится в Германии. По ее мнению, если это правда, то он отнюдь не беглец, потому что больной точно не принес бы никакой пользы Украине .