Серьезные проблемы со здоровьем, – священник рассказал о состоянии Олега Винника

Певец Олег Винник длительное время не появляется на публике. С начала полномасштабной войны он исчез из информационного пространства. Теперь его друг рассказал, что у Олега серьезные проблемы со здоровьем, сейчас он находится в Германии.

Слухи о том, что артист серьезно болен, были уже давно. Однако сам певец не выходит на связь с поклонниками, не рассказывает, где он сейчас и чем занимается.

Смотрите также "Поеду отсюда": почему дочь Оли Поляковой хочет бросить учебу в Великобритании

Друг Олега Винника рассказал о его состоянии

Близкий друг Олега – настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач рассказал, что сейчас у артиста серьезные проблемы со здоровьем, он находится в Берлине.

У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем, и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война,

– рассказал Виталий.

Мужчина добавил, что Винник постоянно помогает ВСУ – покупает автомобили. Артист создал фонд "Волчица". Недавно Виталий разговаривал с Олегом, постоянно молится о его исцелении. Священник признался, что во время разговора по видеосвязи было понятно, что Винник нездоров.

Что об Олеге Виннике говорят его коллеги