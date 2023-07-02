"Нино", "Здравствуй, невеста": Олег Винник признался, переведет ли свои русскоязычные хиты

Певец Олег Винник в своем репертуаре имеет немало популярных русскоязычных песен, в том числе "Нино", "Здравствуй, невеста", "Счастье" и другие. Артист ответил, будет ли переводить их на украинский язык.

Из-за полномасштабной войны многие украинские артисты начали переводить свои русскоязычные песни, чтобы больше не петь на языке агрессора. В частности, на днях Макс Барских растрогал украиноязычную версию трека "Хочу танцевать".

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В то же время Олег Винник признается, что переводить свои песни на украинский язык он не видит смысла. По его словам, эти треки были написаны еще до войны.

Точно знаю, что переводить я не буду свои песни на русский язык, которые были написаны до войны. Те мои суперхиты, которые были на русском языке, я никогда в жизни не буду переводить на украинский. Это не нужно. Надо идти дальше,

– сказал Винник.

Певец также ответил, продолжит ли петь русскоязычные хиты на своих концертах.

"Как можно сказать, я до победы не пою на русском языке? Что такое "до победы", а тогда мы можем петь на русском?... Если бы я открыл рот на сцене на русском языке, я бы себя просто оплевал. И это не "до" победы или "после", – высказался Олег.

В то же время артист признается, что пока не может выйти на сцену по болезни, но и не исключает, что его выступления могут состояться очень скоро.

Это будет из чистого листа, но с достаточным опытом. Это будет та сцена, на которой всегда стоял Олег Винник, но все будет по-другому… До сих пор не знаю вообще, когда. Это будет скоро. Это не будет один концерт, это будет, дай бог, много концертов,

– подытожил он.

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