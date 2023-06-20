Олег Винник заявил, что написал заявление в полицию: в чем причина

Украинский певец Олег Винник, который сейчас находится в Германии, наконец-то нарушил молчание. Артист признался, что обратился в украинские правоохранительные органы, потому что потерял доступ к своим страницам в соцсетях.

Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Виктории Курочке. Фрагмент видео опубликовала в Instagram руководительница официального фан-клуба артиста Валерия Барон.

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Напомним, что еще 17 апреля этого года все посты на официальных страницах Олега Винника в соцсетях удалили, в том числе и те, в которых артист выступил против российской агрессии.

В то же время друг Винника, эксдиректор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский сообщил, что посты со страниц артиста удалил его менеджмент.

Артист прокомментировал этот инцидент. По его словам, у него нет доступа к его страницам в соцсетях. На вопрос, обратился ли он в правоохранительные органы в Украине, Винник ответил: "Конечно".

К слову, ранее Олег Винник больше года не выходил на связь с поклонниками и молчал о войне. Теперь артист анонсировал первое интервью с начала полномасштабного вторжения. В частности, он расскажет и о своей болезни. В ролике видно и самого артиста – с длинными волосами и очками.

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