Еще несколько месяцев назад украинский музыкант Олег Винник исчез из публичного пространства и перестал появляться в инстаграме. Но муж певицы Оксаны Билозир периодически отчитывается о помощи от артиста.
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Новое фото Олега Винника
Роман Недзельский опубликовал новые фото с помощью певца. Олег Винник позировал перед камерой в джинсах и футболке цвета хаки с кепкой и солнцезащитными очками. Певец выглядел улыбающимся.
Как сообщил Роман Недзельский, в этот раз снимок был сделан не в Германии, а в Польше. Благотворительный фонд Олега Винника помог бойцам ТрО.
Это фото сделано во время передачи гуманитарной помощи от Благотворительного фонда Олега Винника "Волчица" бойцам 135-го батальона Теробороны ВСУ в городе Лодзь (Польша),
– сказал Роман для НВ.
Олег Винник и Роман Недзельский / Фото из фейсбука Недзельского
Почему исчез Олег Винник
- После того, как украинские звезды начали эмоционально комментировать "исчезновение" Олега Винника, на связь вышла его адвокат. Она сообщила, что музыкант живет в Берлине, откуда помогает украинским военным, но параллельно проходит лечение. Певец решил вроде бы не пиариться на войне, а действиями демонстрировать позицию.
- Муж Оксаны Билозир впоследствии показал автомобили, которые приобрел Олег Винник для подразделения ВСУ. "Нам бы еще пару Олегов Винников и Притул и "Укроборонпром" можно распускать", – шутил Роман.
- Недзельский также показывал фото Олега Винника – этот снимок он сделал во время видеоразговора с артистом.