Еще несколько месяцев назад украинский музыкант Олег Винник исчез из публичного пространства и перестал появляться в инстаграме. Но муж певицы Оксаны Билозир периодически отчитывается о помощи от артиста.

К слову После отвода с фронта: "Антитела" отправляются в тур по Европе

Новое фото Олега Винника

Роман Недзельский опубликовал новые фото с помощью певца. Олег Винник позировал перед камерой в джинсах и футболке цвета хаки с кепкой и солнцезащитными очками. Певец выглядел улыбающимся.

Как сообщил Роман Недзельский, в этот раз снимок был сделан не в Германии, а в Польше. Благотворительный фонд Олега Винника помог бойцам ТрО.

Это фото сделано во время передачи гуманитарной помощи от Благотворительного фонда Олега Винника "Волчица" бойцам 135-го батальона Теробороны ВСУ в городе Лодзь (Польша),

– сказал Роман для НВ.

Олег Винник и Роман Недзельский / Фото из фейсбука Недзельского

Почему исчез Олег Винник