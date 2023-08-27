Война не так тотальна, – Олег Скрипка признался, как относится к выезду мужчин за границу

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался о мужчинах, уезжающих за границу во время войны в Украине. Он считает, что политика запрета не работает, для этого нужно создать определенную систему.

На днях за выезд за границу раскритиковали поехавшего в США на благотворительные концерты Сергея Бабкина. Хейтеры артиста решили, что тот просто решил убежать из Украины.

Интересно Давно хотел попробовать: Маша Ефросинина удивила подарком для сына на день рождения

Скрипка о выезде мужчин из Украины

Музыкант заявил, что в Украине продолжается тяжелая война, но она не так тотальна, чтобы потребовалось 100 процентов всех мужчин.

Если чувак хочет убежать, и он не мотивирован, то какой из него воин будет? Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику платил, а пусть делает донат и может уезжать,

– ответил Скрипка.

Артист считает, что политика запрета никогда не работала. По его мнению, это такая же ситуация, как с алкоголем.

Скрипка также высказался об эмигрантах. Олег ответил, что у него много друзей-иностранцев.

"Мне кажется, в Польше и Чехии правильная политика. Мало эмигрантов. Есть государства, например, Финляндия, и они преуспевают. Набрать дешевую рабочую силу – это бизнес. Не пускать, поощрять своих", – сказал музыкант.

Певец уверен, что украинцы умеют работать, у них есть знания и желания.

Кто хочет уехать, пусть. А кто остался – давать им возможность работать. После каждой войны общество преуспевает. Идет обновление, мотивация все отстроить,

– заявил Олег Скрипка.

Смотрите интервью с Олегом Скрипкой: видео

Ранее Скрипка попадал в скандалы