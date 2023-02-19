Андрей Верхогляд служил в 72-й бригаде имени Черных запорожцев, где получил звание командира батальона и запомнился всем как очень веселый человек. Певица Надя Дорофеева не смогла отказать в желании воина-поклонника. Об этом сообщили в телемарафоне, передает 24 Канал.

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Андрей уничтожал оккупантов под песню Дорофеевой

При жизни военный Андрей Верхогляд постоянно шутил, что хочет, чтобы погоны подполковника ему вручила певица Надя Дорофеева. Он признался родным, что именно под ее песню ему лучше всего удается уничтожать россиян.



Андрей Верхогляд погиб в июне / Фото из соцсетей

Жена погибшего украинского защитника рассказала о примете мужа перед боем.

Когда намечается бой, колонна идет, мы смотрим клип Нади Дорофеевой "Горит". "Горит русня", оно под это подходило. Послушали "Горит" и бой будет классный, все будет четко,

– пересказывает слова бойца жена.

Интересно, что на 27-й день рождения Андрею друзья организовали поздравление от певицы Нади Дорофеевой. И это было первое, чем он похвастался семье.

Дорофеева выполнила последнюю волю погибшего бойца

Тогда он признался друзьям, как именно хотел получить очередное воинское звание. С пацанами шутим, что когда мне будут вручать подполковника, то она (Дорофеева – 24 Канал) будет мне вручать подполковника", – говорил тогда военный.

Однако в июне 2022 года майор Андрей Верхогляд погиб. В январе этого года ему присвоили звание подполковника. Семья не забыла желания Андрея и предложили певице принять участие, Надежда Дорофеева сразу согласилась.



Дорофеева выполнила последнюю волю погибшего бойца / Скриншот из телемарафона

Исполнительница приехала в родной город Андрея – Звягель, где познакомилась с его семьей и где состоялась церемония вручения посмертно звания подполковника бойцу.

К слову, рэпер Потап на днях презентовал трек, который посвятил украинским волонтерам. В сети по-разному отреагировали на песню, большинство людей критикуют артиста и говорят, что песня "поносит" деятельность волонтеров. Детали скандала читайте здесь.