Надя Дорофеева написала новый пост после того, как увидела кусочек влога о российских фильмах и сериалах. В одном из них 4 года назад играла песня "Время и Стекло".
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Надя Дорофеева о прошлом и России
Артистка отметила, что никакого скандала не произошло и то, что там играла ее песня, она не знала, поскольку как артист не контролирует и, чаще всего, не знает о таких вещах. Но это ее не оправдывает и ничего не меняет.
До 24 февраля я была инфантильна и безответственна. Мне было комфортно считать себя аполитичным. Более того, мне казалось, что быть аполитичной это классно и, так сказать, очень по-творческому,
– призналась Дорофеева.
- Россия – страна-преступник, нарушающая права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетие подряд.
- Искусство не бывает аполитичным.
- Мне досадно, что я в любой форме когда-нибудь сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом.
Напомним, недавно Позитив подтвердил слухи, что после 2014 года они с Дорофеевой выступали в России. Однако отметил, что больших концертов в стране-агрессоре они не давали – ездили на корпоративы к украинцам и пели в клубах.