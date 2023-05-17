В современной Украине есть немало стереотипов, оставшихся еще с советских времен. Важной темой есть проблематика отношения к женщинам. Что об этом говорят современные лидеры мнений – узнайте в материале 24 Канала.

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Активную феминистическую позицию занимает певица и инфлюэнсер Diana Gloster. Артистка противостоит стереотипам, связанным с гендером. В своей песне "Я у себя" Диана говорит о том, что самый важный человек в своей жизни – сама женщина, и почему важно не поддаваться социальному давлению.

"В последнее время я часто слышу, что тема феминизма очень навязчива и проблемы давно не существует. Но хочу подчеркнуть – то, что происходит в вашем окружении, не всегда соответствует действительности в массах. Основное препятствие, которое помешает любым реформам и изменениям в сознании людей в том, что наши родители – дети советского союза.В то время было очень жестокое разделение на "мужскую" и "женскую" роли в обществе, это настолько укоренилось в сознании людей, что стало частью нашего менталитета. не только воспитывать отношение мужчин к женщинам, но и женщин к женщинам, прилагать усилия, чтобы мы не осуждали друг друга, а наоборот поддерживали. Феминизм – не о ненависти и агрессии, а о толерантности, уважении и здоровых отношениях между людьми", – комментирует Diana Gloster.

Diana Gloster – "Я у себя": смотрите видео онлайн

Какие советские стереотипы сейчас существуют в современности и являются проблемой, с которой сталкиваются женщины в Украине?

Маша Ефросинина: "Как человек, борющийся с насилием над женщинами, я до сих пор совершенно не могу сломать страшный, по моему мнению, стереотип – осуждение женщины за то, что ее изнасиловали. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что она сама спровоцировала, а потом женщина, которая пострадала, которая слабее мужчины физически, имеет запятнанную репутацию и абсолютно разрушенную психику. Нам еще есть много над чем работать в этом направлении".



Маша Ефросинина / Фото прессслужбы

Рамина Эсхакзай: "Самое популярное – это сравнение обществом мужчины и женщины. Если женщина имеет высокий доход, то она обязательно имеет богатых родителей или это результат действия влиятельного мужчины. То есть, стереотипное мышление заключается в том, что женщина сама не может выучиться, иметь хорошее образование". , пробивной характер и достичь успеха Второй – если женщина несколько раз была замужем и имеет детей от разных браков или ведет активную жизнь, полную развлечений, есть понятие, что она проститутка. ".

Таня Пренткович: "Считается, что женщина должна воспитывать детей и полностью организовывать быт, но сейчас часто женщины и работают, и зарабатывают больше своих партнеров, и, по моему мнению, в таком случае быт и уход за детьми нужно делить поровну или нанимать помощников. Я убеждена, что счастливая мама – счастливая семья. А наполненная, реализованная женщина может своим детям и мужчине дать гораздо больше!".

Lida Lee: "Женщина должна терпеть. Должна хранить семью ради детей, на все закрывать глаза, воспитывать детей и быть "хранительницей". Для меня эти стереотипы как бы из другого измерения. Женщина имеет точно такое же право развиваться, строить свое будущее, мечтать, реализовываться и вообще делать то, что она хочет (если только не нарушает закон)".

Наталья Денисенко: "Стереотип советской женщины из плакатов, от которого мне тоже трудно было избавиться. Место женщины – дома на кухне, она должна заниматься бытом и детьми, еще и работать на заводе. Этот советский стереотип, кажется, сохранился до сих пор. Я и сама попала под него влияние, жила с мыслью, что это же надо все успевать: за детьми ухаживать, работать и по дому все делать, чтобы быть такой хорошей женой".

Зачем нужно поднимать тему феминизма и что это значит лично для вас?

Маша Ефросинина: "Я всегда говорю, что пока существует стереотип, что феминистки едят мужчин, и движение воспринимают, как борьбу и рознь с ними, об этом нужно рассказывать. Общество должно осознать, что женщина – это такая же личность, с такими же физиологическими, ментальными и социальными возможностями. Вся эта неполноценность и осуждение разного рода уже давно должны быть похоронены в советские времена. Феминизм – это, прежде всего, движение за женщин, за их границы и права, за место в обществе и равноправие".

Рамина Эсхакзай: "Благодаря девушкам, которые боролись за права женщин, мы сейчас имеем в современном мире права на уровне с мужчинами, но это не исключает проблему насилия над женщинами и сексизма. О феминизме надо говорить, потому что многие люди до сих пор считают, что это вроде бы желание женщины платить за себя в ресторане, ходить без макияжа, с небритыми подмышками и т.д. Важно говорить, что такое феминизм на самом деле, а не то, что транслируют блоггеры и публичные люди, которые не разобрались в этой теме".

Таня Пренткович: "Нам навязали, что феминистки – это женщины, которые отказываются брить ноги и ненавидят мужской пол, но это всего лишь о равенстве! В моей жизни были разные этапы: период "все сама", период "доказать кому-то", а сейчас я о легкости. По моему мнению, важно уметь балансировать и не впадать в крайности. В работе я одна, более целеустремленная, а дома могу быть такой нежной девочкой, которая совсем не ассоциируется с внушенным понятием феминизма".



Таня Пренткович / Фото прессслужбы

Lida Lee: "Тему феминизма надо поднимать, чтобы люди понимали, что это такое. Многие думают, что мы боремся за то, чтобы быть "над" мужчинами, а не за равные права. Для меня феминизм – это о разрушении стереотипов. Женщина должна только себе: быть счастливой, любимой, собой, мечтать и реализовывать себя. Она не должна ничего терпеть и принимать, только потому, что она женщина".

Наталья Денисенко: "Для меня феминизм – это об уверенности каждой женщины в современном мире. Это движение, которое отстаивает защиту ее прав. Если мужчина угрожает или, например, применяет физическую силу, она должна не бояться заявить об этом публично, и имеет полное право на защиту и помощь. Также женщина может быть первой на работе на уровне с мужчиной, может жить так, как считает нужным, имеет право голоса".

Каким образом, по вашему мнению, можно искоренить советские представления о женщине и почему это важно?

Маша Ефросинина: "Во-первых, воспитание детей по современным нарративам. Сейчас это происходит все чаще. Даже мое поколение, которое росло в советские времена, уже сейчас находится в трансформации, в развитии. Также это постоянная публичная риторика, чем и занимаюсь я и много женских общественных организаций и лидеров мнений. Женский голос сегодня, наконец, слышен, потому что многие десятилетия он был совершенно нем, его подавляли. Сейчас он звучит – это надо признать!".

Рамина Эсхакзай: "Нам нужно объединяться и осознавать, что есть проблема унижения женщин. Мы должны стоять одна за другой, быть силой и поддержкой, потому что критиковать итак будет кому. А если каждая женщина будет для другой подругой, надежной поддержкой, то все же будет легче сдвинуть сексизм и негатив с мертвой точки. И обязательно нужны хорошие примеры успешных женщин как наглядное объяснение, что такое феминизм и почему это важно".

Таня Пренткович: "Хочется, чтобы у всех был выбор, а не "подготовлена" судьба, потому что так жили наши бабушки или мамы! Чтобы женщина могла выбирать профессию, делить быт и воспитание детей, а может ее муж вообще готов пойти в декрет? Для меня главное – это иметь выбор! Часто женщины из-за этих стереотипов не реализуют себя, и в результате живут в зависимых отношениях на иждивении мужчины. Это страшно, потому что что бы ни случилось, она будет бояться уйти от него в никуда".

Lida Lee: "Я считаю, что поможет время, базовые ценности и прогрессивное самосознание. Мы уже можем видеть, что этот вопрос остро поднимается сегодня. Есть много материалов в свободном доступе, чтобы сделать для себя выводы. Я бы еще ввела отдельный предмет в школьной программе для девушек , где из начальных классов им будут рассказывать о ценности женщины и о том, как быть счастливыми, чувствовать себя, строить отношения и другие важные темы самоидентификации и становления. Тогда будет меньше травмированных женщин, которые терпят с надеждой на изменения".



Lida Lee / Фото прессслужбы

Наталья Денисенко: "Конечно, говорить об этом, показывать на своем примере, что женщина может быть красивой и женственной и одновременно сильной и независимой. Хорошо, что существуют такие спецпроекты, благодаря которым мы можем еще раз напомнить женщинам, что мы имеем право абсолютно на все и не является вторым сортом".

Сталкивались ли вы с проблемой дискриминации или стереотипного отношения к себе?

Маша Ефросинина: "Когда я работала на телевидении в паре с мужчинами, я всегда знала, что у меня в разы меньше зарплата, чем у моих партнеров. Это было в начале моей карьеры, но всегда возмущало настолько, что я делала все, чтобы было наоборот , боролась и даже не скрывала, что никогда не буду безвозмездным приложением к партнеру.Сколько бы я не работала, как бы ни преподавалась, и сколько бы ни было у меня проектов или концертов, в паре я всегда зарабатывала меньше. происходило".

Рамина Эсхакзай: "Когда меня впервые видит незнакомый человек, который не знает, как я шел к своему успеху, то он будет думать, что мне помог жених или состоятельные родители. А если бы я была мужем, например, в сфере ютуб-блоггеров, то не столкнулся бы с таким количеством предубеждений и хейта.Не знаю, как сейчас, но когда я была еще студенткой, то к женщинам и молоденьким девушкам относились, будто они такие глупы, наивны, и обязательно нужно иметь рядом мужчину, чтобы что-то из себя представлять, потому что иначе ничего не получится".

Таня Пренткович: "Я по-доброму разрушаю стереотипы, и имея аудиторию, неоднократно слышала "как должен поступить". Да, я счастлива в отношениях после развода, воспитываю двоих детей без официального брака, откровенно говорю о сексе, имею более высокий заработок, чем большинство мужчин, при этому выгляжу классно. Постоянно напоминаю женщинам, что именно вы у себя главный человек в жизни, а жертву в виде "я посвятила себя детям" никто не оценит в результате. Мне часто прилетает за нестереотипное мышление и суждение, но это моя маленькая миссия".

Lida Lee: "Я имела отношения, в которых мне постоянно говорили, что я должен делать все для комфорта, для удовольствия, заниматься бытом вопреки своей работе и в ущерб своему времени. Важно вовремя понять, что это просто абьюз. Поэтому, если вы прибываете в таких отношениях и вам это не нравится, – при первом колокольчике надо это менять, несмотря на страх перед неопределенным будущим.Иногда сложно сделать первый шаг, потому что он в неизвестность, но он того стоит, потому что именно с ним вы будете быстро расти, трансформировать себя и свои ценности настолько четко, что ни один человек в мире без разрешения не переступит ваши границы".

Наталья Денисенко: "Когда я приносила своему мужу приготовленную домашнюю еду на съемочную площадку, коллеги очень удивлялись, что я, оказывается, умею готовить. То есть, здесь немного в другую сторону мышления, но в представлении многих людей, если я так хороша, успешна и много работаю, то вкусно готовить дома не могу.И вообще, в работе всегда есть такие предубеждения, "ну женщина, что с нее взять", поэтому на все руководящие должности всегда предпочитают мужчин.Эта проблема была всегда, но в последние годы в нашей стране все трансформируется, и я наблюдаю тенденцию, как к женщинам начали относиться серьезнее, но все больше появляется успешный бизнесвумен".



Наталья Денисенко / Фото прессслужбы