Девушка лидера Kalush Orchestra показала кадры с романтической фотосессии: "Счастье рядом"

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк и его любимая Александра снялись в романтической фотосессии. Пара устроила прогулку по вечернему городу. На фото они смотрятся очень счастливыми.

Влюбленные имели фотосессию на фоне вечернего города Лодзь в Польше. Романтическими фотографиями Александра поделилась на своей странице в Инстаграмме.

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На кадрах Александра и Олег Псюк обнимались и танцевали прямо посреди улицы вместе. Для фотосессии пара образа стильный couple-look – девушка была в зеленом платье, а артист надел зеленый свитер и знаменитую розовую панаму.



Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото с ее инстаграм-сторис

"Твое счастье всегда рядом", – нежно подписала фото Александра.



Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото с ее инстаграм-сторис

Интересно, что на некоторых кадрах можно заметить операторов, которые следуют за парой, и вероятно, что в следующем клипе фаны увидят Псюка с любимой.



Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото с ее инстаграм-сторис

Почитателей увлекла романтическая атмосфера на фото, а также то, насколько влюбленными они выглядят:

"Невероятно красивые",

"Какие вы котики",

"Такие милые",

"Видно, что счастливы",

"Какие вы милые",

"Желаю вам счастья".

Также комментаторы поинтересовались у пары, когда они наконец-то планируют загреть свадьбу, однако Олег и Александра пока не порадовали фанов ответом.



Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что Олег Псюк уже давно встречается с Александрой. Девушка постоянно ездит в туры вместе с музыкантами и помогает организовать концерты. А в октябре прошлого года звездная пара снялись в еще одной романтической фотосессии.

Кстати, недавно Виталий Дужик из группы Kalush Orchestra сделал предложение своей девушке Евгении. Артист предложил любимой стать его женой прямо на сцене во время выступления в Польше.