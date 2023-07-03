Закохані мали фотосесію на фоні вечірнього міста Лодзь у Польщі. Романтичними світлинами Олександра поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі.

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На кадрах Олександра та Олег Псюк обіймалися та танцювали просто посеред вулиці разом. Для фотосесії пара образа стильний couple-look – дівчина була у зеленій сукні, а артист одягнув зелений светр та знамениту рожеву панаму.



Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото з її інстаграм-сторіс

"Твоє щастя завжди поруч", – ніжно підписала фото Олександра.



Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото з її інстаграм-сторіс

Цікаво, що на деяких кадрах можна помітити операторів, які слідують за парою, тож ймовірно, що у наступному кліпі фани побачать Псюка з коханою.



Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото з її інстаграм-сторіс

Шанувальників захопила романтична атмосфера на фото, а також те, наскільки закоханими вони виглядають:

"Неймовірно гарні",

"Які ви котики",

"Такі милі",

"Видно, що щасливі",

"Які ви милі",

"Бажаю вам щастя".

Також коментатори поцікавилися в пари, коли вони нарешті планують загріти весілля, однак Олег та Олександра поки що не потішили фанів відповіддю.



Олег Псюк зі своєю дівчиною Олександрою / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що Олег Псюк вже давно зустрічається з Олександрою. Дівчина постійно їздить в тури разом з музикантами та допомагає з організацією концертів. А в жовтні минулого року зіркова пара знялися у ще одній романтичній фотосесії.

До слова, нещодавно Віталій Дужик з гурту Kalush Orchestra зробив пропозицію своїй дівчині Євгенії. Артист запропонував коханій стати його дружиною просто на сцені під час виступу в Польщі.