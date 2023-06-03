Волшебную новость сообщила группа Kalush Orchestra. Случилось сразу после выступления в польском городе Лодзь.

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Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке

Виталий Дужик перед гостями концерта позвал девушку на сцену, стал на одно колено и сказал трогательные слова. Он попросил стать его женой. Его возлюбленная не смогла удержать слез от счастья. После этого пара обнялась и поцеловалась.

В Instagram музыканты опубликовали видео по предложению и поздравили участника своего коллектива.

Виталий Дужик в соцсетях добавил, что девушка сказала "да" и подчеркнул, что очень любит ее. "Это момент, который мы запомним на всю жизнь", – написал музыкант.

А его любимая Евгения Мазуренко призналась, что не ожидала этого. А утром она опубликовала фото с кольцом. "Счастлива", – подчеркнула девушка.



Девушка участника Kalush Orchestra Дужика / Фото с ее инстаграммы

Поклонники также "засыпали" пару приветствиями в комментариях:

"Вау, поздравляю".

"Счастье вам".

"Как романтично".

"Класс, поздравляем".

"Искренние поздравления".

К слову, у лидера группы Kalush Orchestra тоже есть девушка – Александр. Девушка ездит в туре вместе с музыкантами и помогает организовать концерты. А в октябре прошлого года звездная пара снялись в романтической фотосессии.