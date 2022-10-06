Сейчас Kalush Orchestra находится на гастролях за границей. 22-летняя Александра ездит в туре вместе с музыкантами, помогает с организацией концертов. Однако совсем скоро она вернется домой, а ребята будут гастролировать дальше. Ей придется на время расстаться с Олегом, из-за чего очень скучает.

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Новые фото Олега Псюка и его любимой

Но пока влюбленные вместе, наслаждаются каждой минутой. Звездная пара часто публикует в сети совместные фотографии. На новых черно-белых кадрах Александра и Олег не стеснялись показать теплые романтические чувства, которые есть между ними. Влюбленные нежно улыбались, обнимали друг друга.

"Любовь", – трогательно написала под фото Белобров.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

В комментариях поклонники засыпают звездную пару комплиментами.

"Сильной и страстной любви вам! Очень подходите! Такие красивые!"

"Какие вы прекрасны вместе! Просто невероятны!"

"Хорошие котики!"

"Они точно созданы друг для друга!"

"Какие зайчики!"

Обратите внимание! Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra стали амбасадорами важного проекта. Они присоединились к инициативе "Сохраните украинскую культуру", которая направлена на то, чтобы привлечь больше средств для восстановления памятников культурного наследия. Проект представили в конце августа Министерство культуры и информационной политики совместно с телеком-оператором Vodafone Украина.