Влюбленные имели фотосессию на фоне вечернего города Лодзь в Польше. Романтическими фотографиями Александра поделилась на своей странице в Инстаграмме.
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На кадрах Александра и Олег Псюк обнимались и танцевали прямо посреди улицы вместе. Для фотосессии пара образа стильный couple-look – девушка была в зеленом платье, а артист надел зеленый свитер и знаменитую розовую панаму.
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото с ее инстаграм-сторис
"Твое счастье всегда рядом", – нежно подписала фото Александра.
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото с ее инстаграм-сторис
Интересно, что на некоторых кадрах можно заметить операторов, которые следуют за парой, и вероятно, что в следующем клипе фаны увидят Псюка с любимой.
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото с ее инстаграм-сторис
Почитателей увлекла романтическая атмосфера на фото, а также то, насколько влюбленными они выглядят:
- "Невероятно красивые",
- "Какие вы котики",
- "Такие милые",
- "Видно, что счастливы",
- "Какие вы милые",
- "Желаю вам счастья".
Также комментаторы поинтересовались у пары, когда они наконец-то планируют загреть свадьбу, однако Олег и Александра пока не порадовали фанов ответом.
Олег Псюк со своей девушкой Александрой / Фото с ее инстаграм-сторис
Добавим, что Олег Псюк уже давно встречается с Александрой. Девушка постоянно ездит в туры вместе с музыкантами и помогает организовать концерты. А в октябре прошлого года звездная пара снялись в еще одной романтической фотосессии.
Кстати, недавно Виталий Дужик из группы Kalush Orchestra сделал предложение своей девушке Евгении. Артист предложил любимой стать его женой прямо на сцене во время выступления в Польше.