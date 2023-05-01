В сети продолжают обсуждать выступление Русланы на Евровидении-2023. Команда артистки не подтвердила слова Германа Ненова о ее выступление из Киева.

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Будет ли Руслана выступать на Евровидении

Менеджер Русланы сообщила, что на момент финала Евровидения певица будет находиться в Ливерпуле, а не Киеве. Поэтому ее выступление физически невозможно.

Никаких изменений кроме ряда консультаций от публикации поста Русланы не произошло. Формально зрители увидят Руслану на экране, но выступления первой украинской победительницы Евровидения-2004 на сцене Евровидения-2023, как у других победителей, не будет!

– объяснили в команде звезды.

Тем не менее в рамках Евровидения мэрия Ливерпуля организует другие сумежные мероприятия. Там можно будет увидеть Руслану: это выступление-коллаборация с Английской Национальной Оперой 9 мая и участие в проекте главного партнера Евровидения – компании тикток "Легенды Евровидения" 12 мая.

Несмотря на это, команда Русланы считает нелогичным, что на конкурс не пригласили ту артистку, которая первой принесла победу Украине.

"Поэтому никаких демаршей со стороны звезды не будет. Она останется в том формате, который ей отведут организаторы. И уже сторонникам и еврофанам решать, насколько верно было это решение, как со стороны организаторов, так и со стороны Русланы", – добавляют в команде.

С чего все началось