Прощать их нельзя, – Светлана Тарабарова показала обломки мин, которые собрала во дворе

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о своем селе, которое было оккупировано 11 дней. Там звезда собрала обломки от мин, чтобы сохранить их и показать детям и внукам.

Певица Светлана Тарабарова с начала полномасштабного вторжения оставалась в Украине, но некоторое время жила на западе страны. Уже больше месяца, как она вернулась в Киев и свой дом.

К теме Болезненный вопрос, – Светлана Тарабарова призналась о финансовых трудностях в семье

Светлана Тарабарова показала обломки от мин

Исполнительница живет с мужем и детьми в селе Дмитровка, которое 11 дней находилось под оккупацией российских войск. К счастью, их дом остался цел.

Нам повезло. У нас одноэтажное здание и как-то не прилетело. А рядом в доме – прилетело в крышу и разрушен первый этаж. То есть много. Ты гуляешь по городку – и ты видишь разрушенный городок почти наполовину. Две детские площадки разбиты,

– рассказала Светлана Тарабарва.

Звезда показала обломки мин, которые собрала во дворе. Она планирует их передать детям и внукам в память: "Вот эти обломки мы собрали во дворе. Это обломки от разрывающейся мины. Россиянам доверять нельзя и прощать их нельзя".



Светлана Тарабарова с обломками / Скриншот из ютуба

Как Тарабарова переживает войну