В ноябре 2020 года Светлана Тарабарова переехала в частный дом в коттеджном комплексе недалеко от столицы. Его звездная семья купила в кредит. К счастью, после оккупации Киевщины их дом не пострадал, но "прилетало" совсем близко – на детскую площадку. Там разрывались снаряды, поэтому сейчас малыши играют среди руин и металлолома.
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Сын Светланы Тарабаровой на разбитой площадке
Денацификация детской площадки прошла удачно. Надеюсь, что очередной "герой РФ" получит за это очередной орден. Отстроим. Не простим,
– написала Светлана Тарабарова.
"Я просто не могу, это просто жесть", – не смогла скрыть эмоций артистка. На видео слышны слова девочки Веры, радующейся, что "домик остался цел". "Спасибо, дети. Положительное мышление – это реальное спасение для всех нас сейчас", – подчеркнула Тарабарова.
Так, из ролика видно, что на детской площадке или рядом с ней взрывались бомбы, осколки которых продырявили бетонный забор, а качели и горки превратили в кучу металлолома. Несмотря на это, дети и дальше там играют.
Сын Светланы Тарабаровой на "денацифицированной" детской площадке: видео
Возмущение и боль Светланы Тарабаровой разделяют ее фоловеры:
- "Заплатят за все вполне. Будьте уверенными. Слава ВСУ";
- "Все будет хорошо! Все отстроим. Даже лучше, чем было сделаем. И новую жизнь привнесем";
- "А я надеюсь, что все такие "герои" РФ никогда больше не вернутся домой";
- "Больно смотреть, наша Украина";
- "Какой ужас, а для них – стыд";
- "Просто грустно на это смотреть";
- Мы все отстроим, мы поможем друг другу, потому что мы единственная семья, мы единственная страна, мы единая вселенная";
- "Очень больно".