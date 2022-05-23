В ноябре 2020 года Светлана Тарабарова переехала в частный дом в коттеджном комплексе недалеко от столицы. Его звездная семья купила в кредит. К счастью, после оккупации Киевщины их дом не пострадал, но "прилетало" совсем близко – на детскую площадку. Там разрывались снаряды, поэтому сейчас малыши играют среди руин и металлолома.

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Сын Светланы Тарабаровой на разбитой площадке

Денацификация детской площадки прошла удачно. Надеюсь, что очередной "герой РФ" получит за это очередной орден. Отстроим. Не простим,

– написала Светлана Тарабарова.

"Я просто не могу, это просто жесть", – не смогла скрыть эмоций артистка. На видео слышны слова девочки Веры, радующейся, что "домик остался цел". "Спасибо, дети. Положительное мышление – это реальное спасение для всех нас сейчас", – подчеркнула Тарабарова.

Так, из ролика видно, что на детской площадке или рядом с ней взрывались бомбы, осколки которых продырявили бетонный забор, а качели и горки превратили в кучу металлолома. Несмотря на это, дети и дальше там играют.

Сын Светланы Тарабаровой на "денацифицированной" детской площадке: видео

Возмущение и боль Светланы Тарабаровой разделяют ее фоловеры:

"Заплатят за все вполне. Будьте уверенными. Слава ВСУ";

"Все будет хорошо! Все отстроим. Даже лучше, чем было сделаем. И новую жизнь привнесем";

"А я надеюсь, что все такие "герои" РФ никогда больше не вернутся домой";

"Больно смотреть, наша Украина";

"Какой ужас, а для них – стыд";

"Просто грустно на это смотреть";

Мы все отстроим, мы поможем друг другу, потому что мы единственная семья, мы единственная страна, мы единая вселенная";

"Очень больно".

К слову, в начале апреля Тарабарова показывала разрушенное оккупантами село Дмитровка, где родились и росли ее дети. Там ВСУ разгромили крупную группировку врага – почти десантный батальон россиян.