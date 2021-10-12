Клип появился 12 октября. В этот же день видео на песню презентовали в центре Киева на больших экранах.

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"Океан Эльзы" и KALUSH выпустили совместный клип на песню "Перемога"

Клип на песню "Перемога" вышел в день рождения "Океана Эльзы". Ведь именно 12 октября 27 лет со дня основания группы.

Новая песня "Перемога" – это продолжение наших, "Океана Эльзы", творческих вылазок в другие жанры,

– рассказал лидер группы "ОЭ" Святослав Вакарчук.

Издание ZAXID.NET написало, как Вакарчук объяснил процесс создания клипа: "Позже во время работы в студии мы с группой поняли, что лучше было бы оставить мое присутствие в песне так, как я это всегда делаю, а пригласить KALUSH и их продюсерскую команду к сотрудничеству, чтобы добавить элемент хип-хопа".

Слова к песне написали Вакарчук и солист KALUSH Олег Псюк. Сам лидер "ОЭ" написал музыку к песне и объяснил, как она зародилась. В частности зимой он много слушал хип-хоп – от 90-х до современности.

И в какой-то момент мне сложились строки припева: "Шо би тобі не казали, попереду перемога​. Шо би тобі не кричали шакали в слід​, в тебе своя дорога​"​. И понял, что нашему хип-хопу быть!

– рассказал Вакарчук.

"Океан Эльзы" и KALUSH выпустили клип на песню "Перемога": смотрите клип

Режиссером клипа выступил Максим Ксьонда, а оператором – Евгений Усанов. В главной роли – Артем Ткаченко. В видео снялись 43 актеры и сами музыканты.

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